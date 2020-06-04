Тбилиси, , 09:38 — REGNUM Представители оппозиция в Грузии распространяют слухи о скорой отставке премьер-министра страны Георгия Гахарии, чтобы «перекрыть» другие невыгодные для них новости. Такое заявление 3 июня сделал перед журналистами вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Депутат рассказал, что в парламенте в эти дни обсуждаются иски, по которым приходится платить Грузии за то, что было совершено в годы правления партии «Единое национальное движение», которая сейчас в оппозиции.

«Это делается для перекрытия, к примеру, той информации, которая сегодня обсуждается в парламенте. Речь идет о решении Евросуда, предполагающем ответственность за тяжелейшие преступления в период правления «Нацдвижения», и за это мы должны платить из бюджета», — сказал Вольский.

Сообщается также, что журналисты задали ему вопрос о том, останется ли Гахария премьер-министром к парламентским выборам, назначенным на 31 октября. Вольский ответил, что об этом будет сделано заявление позже.

Стоит отметить, что информацию о возможной отставке Гахарии недавно начал распространять оппозиционный телеканал «Мтавари архи».

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