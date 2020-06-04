Нур-Султан, , 09:34 — REGNUM Заведующим секретариатом Совета безопасности Казахстана назначен Ерлан Байтукбаев, сообщили 4 июня в пресс-службе первого президент республики Нурсултана Назарбаева.

Глава Совета безопасности Казахстана освободил Байтукбаева от должности заместителя заведующего отделом правоохранительной системы СБ. Ранее секретариат Совета безопасности республики возглавлял Чокан Елшибеков. Он освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Байтукбаев Ерлан родился 19 января 1969 года в Алма-Атинской области. В разные годы занимал руководящие должности в министерстве по инвестициям и развитию, министерстве индустрии и новых технологий, а также в других ведомствах.