Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп является первым главой страны, который пытается разделить американцев вместо того, чтобы их объединять. С таким мнением 4 июня выступил экс-министр обороны США отставной генерал Джеймс Мэттис в журнале The Atlantic.

«Дональд Трамп — первый президент за мою жизнь, который не пытается объединить американских граждан, даже не пытается сделать вид, вместо этого он пытается нас разделить», — отметил Мэттис.

Также он указал, что, по его мнению, такие действия нынешнего президента США продолжаются в течение трех последних лет, так как в них не видно зрелого руководства.

Кроме этого, экс-глава Пентагона подчеркнул, что американцы смогут объединиться и без Трампа, если будут обращаться к сильным сторонам своего гражданского общества.

Помимо этого, отставной генерал указал, что, как он считает, протестующие справедливо требуют правосудия, и тут не нужно отвлекаться на «небольшое число нарушителей закона».

«Протесты определяются десятками тысяч людей <…>, которые настаивают на том, чтобы мы жили согласно (своим — ред.) ценностям», — заявил Мэттис и добавил, что, по его мнению, нужно привлечь к ответственности всех из администрации нынешнего президента, кто станет насмехаться над конституцией США.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти рассказал, что власти города приняли решение о прекращении на территории Лос-Анджелеса комендантского часа, веденного ранее из-за протестов против жесткого обращения полиции, связанных с гибелью в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда.