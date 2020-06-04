4 июня 2020 | Время чтения 7 мин

Политическую русофобию, которую взяла на вооружение Варшава, иные (редкие, правда) польские политологи считают плодом «западного влияния». Но кто тогда подзуживает поляков? Точно ли США? Россия в 2000-х – 2010-х жила в ситуации, когда Берлин сдерживал политическую русофобию Варшавы. Готовы ли мы к ситуации, когда Берлин ее будет поощрять?

Станислав Стремидловский, , 09:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп вновь подтвердил свое желание пригласить Россию на саммит G7, который американский лидер хотел бы провести в сентябре сего года. Напомним, что ранее Трамп заявил, что состав «Большой семерки» надо расширить, включив Россию, Индию, Австралию и Южную Корею, пояснив: «У меня такое ощущение, что G7 не представляет должным образом то, что происходит в мире». Но кандидатура Москвы вызвала большие споры.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Премьер-министр Британии Борис Джонсон периодически становится союзником Трампа, однако в понедельник его пресс-секретарь сообщил журналистам, что он наложит вето на решение о возвращении России, — написал американский портал Politico. — Британия изменит свою точку зрения лишь в том случае, если Россия «прекратит агрессивные и дестабилизирующие действия, создающие угрозу безопасности британских граждан и коллективной безопасности наших союзников». Резко отрицательную позицию заняла и Германия. Как отмечает Deutsche Welle, «официальный Берлин, депутаты бундестага, немецкие эксперты и комментаторы критично отнеслись к предложению Трампа отложить запланированный на конец июня саммит G7 и провести его в расширенном составе», а также «официальный Берлин категорически возражает против возвращения России к переговорам в этом формате». Позиция его сводится к двум тезисам.

Во-первых, «представитель правительства Германии напомнил о решении 2014 года проводить дальнейшие встречи на высшем уровне без участия России. «Причиной принятия такого решения была противоречащая международному праву аннексия Крыма, которая продолжается до сих пор. И только руководство самой России может изменить эту ситуацию». Это можно оценить как первую часть операции прикрытия, ведь «аннексию Крыма» невозможно рассматривать в отрыве от «украинского вопроса» в целом, а он подразумевает и шаги навстречу со стороны Киева. Но его почему-то Берлин не упоминает, делая «виноватой» исключительно российскую сторону. Эту «мину» попытался разминировать сам Трамп, когда, подтвердив свое желание видеть Москву на саммите G7, констатировал в интервью американскому телеканалу Fox News: «Это не вопрос того, что он (российский президент Владимир Путин — С. С.) сделал, это вопрос здравого смысла. Мы проводим «Большую семерку», его там нет, а половина встречи посвящена России».

Лидеры G7 во время экстренной встречи 2014 Rijksvoorlichtingsdienst

Но есть и вторая часть немецкой операции прикрытия. «Германию вряд ли устраивает четко изложенное Москвой нежелание ссориться с Пекином», — утверждает Deutsche Welle. Причем тут Берлину наиграли некоторые российские представители. Целый ряд немецких изданий, подчеркивает радиостанция, приводят высказывания главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева и комментарий официального представителя российского МИД Марии Захаровой. Косачев, в частности, назвал инициативу Трампа «весьма сомнительной затеей», если Россию и другие страны тот приглашает «посидеть на приставных стульчиках и засвидетельствовать свое уважение традиционной «семерке». Иное дело, считает Косачев, если все новые участники будут обладать такими же полномочиями, как и страны G7. Но в таком случае среди приглашенных Трампом государств не хватает, в частности, Китая, на что обратила внимание Захарова. «Без участия Китая едва ли возможно реализовать серьезные начинания глобального значения», — цитируют российского дипломата немецкие СМИ.

В то же время позицию Германии подают так, как будто бы «трансформация G7 в своего рода «антикитайский альянс» должна отвечать интересам официального Берлина». Но это лукавство. Немецкие политики за последнее время сделали ряд заявлений, которые говорят, что Германия и Европейский союз должны стать партнером Пекина, а не оппонентом. Эта тональность звучала в выступлении канцлера Германии Ангелы Меркель в видеоконференции, организованной Фондом Конрада Аденауэра (KAS), где она обозначила ключевые направления немецкой внешней политики и фактически внешней политики ЕС. А до того об этом же говорили глава МИД Германии Хайко Маас и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече немецких послов. Напомним, что Боррель вполне откровенно заявил тогда, что сейчас «мы живем в мире без лидеров, где Азия будет играть все более важную роль — в экономическом плане, с точки зрения безопасности и технологий».

Аналитики «долго говорили о конце американской системы и о наступлении азиатского века — это сейчас происходит на наших глазах». И «если XXI век окажется азиатским, как XX — американским, пандемию можно будет вспомнить как поворотный момент этого процесса». Мы не припоминаем, чтобы «официальный Берлин» дал понять, что не согласен с этим «диагнозом». Одновременно России было предложено во время налаживания ЕС отношений с Китаем удовольствоваться ролью «бензоколонки», помня, что «продавать» энергоносители нам нужнее, чем европейцам «покупать». Иначе говоря, речь идет о выстраивании в отношении Москвы политики «мирного сосуществования» в духе 1970-х — 1980-х годов, без каких-либо шансов на «стратегическое партнерство». Россию в Европе нужно сдерживать, для чего будут задействовать страны «Восточного партнерства».

4-й Саммит Восточного Партнерства. Рига. 2015 EU2015.LV

А главным своим «полезным идиотом» Берлин видит, судя по всему, Польшу. Политическую русофобию, которую взяла на вооружение Варшава, иные (редкие, правда) польские политологи считают плодом «западного влияния». На наш взгляд, это верно частично. В какой-то мере политическая русофобия становится для Варшавы поводом оправдать масштабные инвестиции и инфраструктурные проекты, будь то закупки американского оружия или строительство судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу. Вместе с тем полностью исключать внешний фактор в политике Польши на российском/восточном направлении тоже нельзя. Но кто тогда подзуживает Варшаву, где сидят эти злокозненные мудрецы? Вряд ли, что в администрации Трампа. Политическая русофобия польских элит играет на руку Берлину, поскольку позволяет чужими руками проводить шаги по сдерживанию России, создает «санитарный кордон» между нею и Европой.

Эту опасность в свое время увидел президент Франции Эммануэль Макрон, который в феврале сего года во время визита в Варшаву говорил, что Европа обойтись без России не может. Макрон предлагал Польше подумать над тем, что «мы очень четко видим, что Россия находится в Европе, даже если ее нет в ЕС», что «она находится по соседству с нами», что «мы не заинтересованы в ситуации» игнорировать Россию, копить «замороженные конфликты или недоразумения». Поэтому в «интересах безопасности Европы, Франции и Польши вести сложный политический диалог с Россией». Этот «диалог, хотя и сложный, является предпосылкой для прогресса на Украине». Президент, по сути, повторял логику времен Первой мировой войны, когда Париж опасался того, что восстановление польской государственности сделает ее барьером между Россией и Францией и это помешает России в нужный момент прийти на помощь Франции при столкновении ее с Германией.

Однако Варшава отвергла предложение Макрона. Сейчас так получается, что она наигрывает Берлину. Происходящие ныне беспорядки в США, безобразия погромщиков получили в Польше далеко не благоприятное для Трампа освещение. Респектабельные польские издания задаются вопросами: «Имидж Соединенных Штатов, центра западной цивилизации, рушится на наших глазах. Получится ли его восстановить? Не пора ли нам задаться вопросом, можно ли возлагать на США все надежды, связанные с нашим будущим и безопасностью?» Отмечают, что «у Дональда Трампа победила концепция цепляния за нынешнюю систему», однако «без глубоких реформ все может быть намного хуже». Такой же негативный настрой в отношении президента США виден сегодня в немецкой прессе. Для России это может означать следующее. Мы в 2000-х — 2010-х жили в ситуации, когда Берлин сдерживал политическую русофобию Варшавы. Готовы ли мы к ситуации, когда Берлин ее будет поощрять?