Москва, , 09:03 — REGNUM Российское посольство направило ноту в Госдепартамент США с требованием оказать медицинскую помощь лётчику Константину Ярошенко, отбывающему наказание в тюрьме в штате Коннектикут. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, сообщает пресс-служба посольства.

Российские дипломаты озабочены состоянием здоровья Ярошенко, находящегося в тюрьме «Данбери», подчеркнул Антонов. Администрация тюрьмы без объяснения причин отказывает российскому гражданину в медицинской помощи. Ярошенко необходимо лечение стоматолога и лекарства.

«Жалобы заключенного и письма посольства в адрес руководства тюрьмы попросту игнорируются», — добавил посол.

Посольство потребовало принятия необходимых мер по оказанию Ярошенко срочной помощи, включая безотлагательное стоматологическое обследование. Кроме того, в российской дипмиссии призвали власти США освободить заключённых граждан РФ в связи с угрозой инфицирования их коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Константин Ярошенко предположил, что заразился коронавирусом, однако в тюрьме его так и не обследовали.

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