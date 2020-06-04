Лос-Анджелес, США, , 08:59 — REGNUM Решение о прекращении на территории Лос-Анджелеса комендантского часа, веденного ранее из-за протестов против жесткого обращения полиции, связанных с гибелью в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда, приняли власти города. Об этом 4 июня рассказал мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти, его слова приводит телеканал KTLA.

По словам мэра города, муниципальные власти приняли решение не продлевать действие комендантского часа, и потому он закончится утром 4 июня.

При этом Гарсетти пообещал, что городская мэрия не будет реализовывать планы по увеличению финансирования местных правоохранителей, направив данные средства на создание новых рабочих мест, здравоохранение и образование, а также на программы помощи городскому афроамериканскому сообществу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 июня протестные акции против жесткого обращения полиции в Лос-Анджелесе прошли в мирном ключе.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе, которые позднее перекинулись на многие города США, начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией 25 мая местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что, когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации, и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.