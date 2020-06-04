Бишкек, , 08:53 — REGNUM Парадный расчет Национальной гвардии Вооруженных сил Киргизии примет участие в параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Генеральном штабе республики.

Отмечается, что военнослужащие продолжали тренироваться даже во время карантина. Гвардейцы ежедневно отрабатывали элементы парадного строя с соблюдением санитарных требований.

Планируется, что перед вылетом в Москву военнослужащие сдадут тесты на коронавирус. После прибытия в российскую столицу парадный расчет продолжит тренировки в составе общих парадных коробок.

Как сообщало ИА REGNUM, парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планирует посетить президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

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