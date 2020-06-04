Тбилиси, , 08:57 — REGNUM Лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе считает, что нельзя объединяться с другими оппозиционными силами против правящей партии «Грузинская мечта». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Палитраньюс».

"Я хочу, чтобы мы изменили и эту парадигму. 30 лет политика Грузии существует по одному принципу, все против одного», — сказал Хазарадзе.

Он рассказал, что после образования Грузии власть постоянно менялась по принципу, когда все оппозиционные движения объединялись против власти. После победы они понимали, что теперь их ничего не объединяет, и это якобы приводило к хаосу. Теперь, как указал лидер партии, начинают объединяться против партии «Грузинская мечта».

Хазарадзе заявил, что «Лело Грузии» будет самостоятельно участвовать в парламентских выборах, без объединения с какими-либо партиями.

Стоит отметить, что выборы в парламент Грузии запланированы на 31 октября. Оппозиционные партии активизировали обсуждение единых кандидатов, которых они будут выставлять на мажоритарных округах против представителей «Грузинской мечты».

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