Вашингтон, , 08:32 — REGNUM В Соединенных Штатах сенаторы подготовили план по расширению ограничительных мер против «Северного потока — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.

Отмечается, что санкции будут применены и к страховым компаниям, предоставляющие услуги работающим на трубопроводе танкерам. Кроме того, под ограничения попадут порты, которые примут участвующие в строительстве суда.

Как отметила сенатор-демократ Джин Шахин, трубопровод якобы угрожает Украине, а также энергетической независимости Европы и дает Москве возможность «эксплуатировать союзников США».

Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», общая протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, а пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива ежегодно, планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию.

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