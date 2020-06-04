Тбилиси, , 08:30 — REGNUM Родственники и сторонники «вора в законе» Миндия Горадзе в его поддержку в Батуми проводят акции протеста. Об этом 3 июня сообщает телеканал «Имеди».

Горадзе задержан в Турции по обвинениям грузинской стороны. Анкара с октября не может передать его Тбилиси. Протестующие требуют от властей организовать экстрадицию.

«Они зашили рот и дали прокуратуре дополнительный однодневный срок, чтобы узнать ответ. Около 15 человек все еще проводят голодовку», — рассказал журналистам лидер организации «За наши права» Тамаз Бакуридзе, который является организатором акций. Он добавил, что первым голодовку начал сам Горадзе, находящийся в турецкой тюрьме, затем его сестры.

Бакуридзе также сообщил, что сторонники Горадзе подали иск в прокуратуру Аджарии с требованием его экстрадиции из Турции в Грузию.

Стоит отметить, что «вор в законе» Горадзе в Грузии был заочно приговорен к 12 годам тюрьмы за организацию криминального сообщества. В Турции он был арестован по требованию грузинских властей, обратившихся в Интерпол. Анкара заявляет, что не может передать Горадзе грузинской стороне из-за проволочек Тбилиси.