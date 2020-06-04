Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Встречу с участниками событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь провел в своей резиденции госсекретарь США Майк Помпео, 3 июня сообщается на странице в Twitter пресс-службы американского Госдепартамента.

Мероприятие прошло в рамках 31-й годовщиной событий в Китае. К Помпео пришли лидеры студенческого движения Ван Дань и Генри Ли, писатель Су Сяокан и идеолог движения за реформы Лиан Ли.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила американские власти в международном лицемерии из-за планов Майка Помпео встретиться с участниками событий на площади Тяньаньмэнь, при том что в США разворачивается конфликт между полицией и участниками протестов.

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