Барнаул, , 07:30 — REGNUM Более десятка российских губернаторов, контролирующих совокупно 20 миллионов избирателей, могут провалить голосование по поправкам к Конституции РФ в своих регионах. Как пишет Ura.news, несмотря на то, что в масштабах страны количество носителей крнавируса падает на протяжении четырех дней (с 9,3 тысячи 31 мая до 8,5 тысяч 3 июня), в 13 регионах России число ежедневно фиксируемых зараженных продолжает расти.

Негативный тренд по числу заболевших COVID-19 демонстрируют: Нижегородская область (губернатор Глеб Никитин), Свердловская область (Евгений Куйвашев), Тульская область (Алексей Дюмин), Новосибирская область (Андрей Травников), Воронежская область (Александр Гусев), Ульяновская область (Сергей Морозов), Иркутская область (врио губернатора Игорь Кобзев), Архангельская область (Александр Цыбульский), Кировская область (Игорь Васильев), Удмуртия (Александр Бречалов), Якутия (Айсен Николаев), Карачаево-Черкесия (Рашид Темрезов) и Алтайский край (Виктор Томенко).

Эксперты, в частности — ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин, предупреждают: сложная эпидемиологическая обстановка снизит явку избирателей на принципиальный для Кремля плебисцит.

По словам политтехнолога Алёны Август, пандемия показала неумение многих российских губернаторов работать в экстренной ситуации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля, но в Алтайском крае продолжают ежедневно выявлять десятки новых носителей коронавируса.

По состоянию на 3 июня их насчитывалось уже 2066 человек, причём только 81 положительный тест на SARS-CoV-2 подтверждён за сутки. В регионе произошло не менее десяти коронавирусных вспышек. В Барнауле закрыты на карантин или переведены в разряд «ковидных» госпиталей: роддом № 1, краевая больница скорой помощи, два корпуса Алтайского краевого онкологического диспансера, больница РТП, РЖД и краевой госпиталь ветеранов войн.

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