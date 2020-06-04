Оренбург, , 06:35 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что принял решение отправить в отставку главу Домбаровского района Валерия Швиндта.

«В последние несколько дней разбираемся с ситуацией в Домбаровском районе. Проблема вылилась далеко за пределы конкретной многодетной семьи и конкретной территории. Сейчас регион исправляет ошибки районных чиновников», — оставил запись на своей странице в Instagram Паслер.

По его словам, 3 июня на заседании на областной комиссии по делам несовершеннолетних стало окончательно понятно, что район не смог предотвратить, предупредить ситуацию.

Напомним, скандал разразился вокруг варварского изъятия четырех маленьких детей из семьи в поселке Тюльпанный. Видео, размещенное в интернете, где запечатлено, как матери заламывают руки и заковывают в наручники, вызвало большой резонанс на федеральном уровне. Впоследствии мать за сопротивление сотрудникам полиции привлекли к административной ответственности — штрафу в 500 рублей.

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