Дамаск, , 06:26 — REGNUM По меньшей мере 30 грузовиков с техникой и оборудованием были перенаправлены американскими войсками из Ирака на северо-восток Сирии, 3 июня передает Syria TV.

По данным телеканала, автомобили движутся к незаконной базе Касрак, находящейся в районе Телль-Байдар.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня патрульные самолеты ВМС США P-8A Poseidon провели разведывательные полеты у побережья Сирии, где находятся российская авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ Тартус.

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