Вашингтон, , 06:25 — REGNUM Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис — самый переоцененный генерал в мире, объяснил 3 июня президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Возможно, единственная вещь, которая объединяет меня и (бывшего президента США) Барака Обаму — это то, что мы оба имели честь уволить Джима Мэттиса, самого переоцененного генерала в мире», — написал Трамп.

Он добавил, что увольнением дал генералу путёвку «в новую жизнь».

Таким образом американский лидер прокомментировал высказывания Мэттиса, который заявил что Трамп «пытается расколоть американский народ» во время беспорядков. Глава Пентагона покинул свой пост из-за разногласий с Трампом в декабре 2018 года.

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