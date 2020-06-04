Вашингтон, , 06:15 — REGNUM Убитый полицейскими в американском штате Миннесота Джордж Флойд был инфицирован коронавирусом нового типа, сообщает газета The Guardian со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы.

При этом SARS-CoV-2 у Флойда выявили еще в апреле по результатам анализов. В заявлении судмедэкспертизы отмечается, что наличие коронавирусной инфекции не повлияло на обстоятельства смерти Флойда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее четырем полицейским, принимавшим участие в задержании негра Джорджа Флойда, предъявили обвинения в убийстве и пособничестве в убийстве. Задержанным назначили сумму залога в 1 млн долларов США.

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