Киев, , 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».

«Есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом», — объяснил он.

По словам спикера, для получения кредита Киеву придётся вести «жёсткие переговоры», которые могут не привести ни к какому результату.

Напомним, ранее пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сообщал, что эксперты фонда ведут с Украиной переговоры о кредитовании на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Украинские СМИ, в свою очередь, сообщали, что фонд может потребовать от Киева изменения устава НАК «Нафтогаз Украины», доработки закона о банках и процедуры конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Украины рассказал, когда будет подписан меморандум с МВФ