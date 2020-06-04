Миннеаполис, США, , 05:11 — REGNUM Четырем полицейским американского Миннеаполиса, подозреваемым в убийстве негра Джорджа Флойда, суд назначил сумму залога в $1 млн, передает телеканал CNN.

По его данным, двое из полицейских — Томас Лейн и Ту Тао — были помещены в тюрьму округа Хеннепин в штате Миннесота. Еще один, Джей-Александер Кьюн, сдался властям. Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве, находится под стражей. Его трем коллегам вменяют пособничество и подстрекательство к убийству.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генпрокурор штата Миннесота Кил Эллисон переквалифицировал обвинения против Шовина на убийство второй степени. Еще троим коллегам задержанного предъявили обвинения.

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