Вашингтон, , 03:42 — REGNUM Вывод из американской столицы Вашингтона группы военнослужащих в 200 человек, переброшенных для помощи полицейским с поддержанием порядка, отменил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает Associated Press.

Сообщается, что Эспер приказал остановить вывод военнослужащих. При этом ранее сообщалось, что вывод группировки уже начался. Тогда планировалось, что 200 военных вернутся в штат Северная Каролина, а других отправят в места постоянной дислокации.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня министерство обороны США направило в Вашингтон около 250 военнослужащих для помощи полицейским в обеспечении порядка в американской столице. При этом военнослужащие не участвуют в задержании участков уличных беспорядков.