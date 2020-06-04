Богота, , 03:13 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке готовит новую группу наемников для вторжения на территорию Венесуэлы, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в ходе выступления по государственному телевидению.

«У меня есть проверенная информация, что Иван Дуке через военачальников контролирует лагеря в Медельине, департамент Антьокия, и в департаменте Норте-де-Сантандер», — заявил он.

В связи с этим Мадуро призвал вооруженные силы Венесуэлы проявлять особую бдительность. Он также пообещал охранять страну от наемников, чтобы они не смогли нанести вред венесуэльскому народу.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня Соединенные Штаты ввели новые санкции против Венесуэлы. В санкционный список Вашингтон внес четыре компании, которые связывает с венесуэльскими властями.

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