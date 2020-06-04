Тирасполь, , 02:19 — REGNUM Период пандемии коронавируса COVID-19 стал определённым «экзаменом» для молдавско-приднестровских отношений. Об этом, как передает ИА REGNUM, заявил в ходе беседы по видеосвязи с главой Миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусом Нойкирхом президент Приднестровья Вадим Красносельский.

По его словам, эта ситуация «обнаружила политическую подоплёку контрпродуктивных действий Молдавии и раскрыла глубину противоречий между сторонами».

В ходе беседы обсудили ход переговорного процесса между Приднестровьем и Молдавией. Красносельский подчеркнул, что деструктивные шаги со стороны Молдавии осложняют диалог. Президент ПМР подчеркнул важность защиты прав и интересов граждан ПМР, а также сохранения дееспособности переговорного механизма.

Отметим, что ранее Молдавия попыталась распространить на международном уровне обвинения в адрес ПМР о якобы неэффективной борьбе с коронавирусом в республике, а также попыталась в этой связи инициировать экстренное заседание в формате «5+2».

При этом молдавский власти в период эпидемии усилили блокаду ПМР, в том числе не пропуская медицинские грузы и защитное оборудование для борьбы с инфекцией.

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