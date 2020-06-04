Вашингтон, , 01:47 — REGNUM Представители Демократической партии США в американском Конгрессе призвали Белый дом отказаться от заключения торговой сделки с Бразилией. Об этом говорится в письме председателя комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричарда Нила, направленного в администрацию американского президента.

«Укрепление двустороннего экономического сотрудничества в данное время подорвет усилия бразильских защитников прав человека, прав трудящихся и окружающей среды», — говорится в письме.

При этом демократы отмечают, что экономическое сотрудничество с Бразилией при президенте Жаире Болсонару пойдет лишь во вред. В связи с этим конгрессмены порекомендовали Белому дому поднимать вышеупомянутые вопросы перед бразильскими властями по «более подходящим каналам».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня президент США Дональд Трамп обсудил с бразильским президентом Жаиром Болсонару его возможное участие в саммите «Группы семи». В ходе разговора Болсонару поблагодарил американского лидера за отправку аппаратов искусственной вентиляции легких в Бразилию.

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