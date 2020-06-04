Вашингтон, , 01:46 — REGNUM Новые санкции против Кубы приняли американские власти, дополнив санкционный список еще семью организациями, 3 июня сообщает пресс-служба госдепартамента в Twitter.

По информации госдепа, данные организации, в перечень которых входят три отеля, два дайвинг-центра, аквапарк и финансовая компания, якобы контролируются кубинской армией.

Кроме того, в сообщении отмечается, что большая часть туристической сферы Кубы может быть подчинена военным.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая США включили Кубу в список стран, оказывающих «недостаточное содействие» Вашингтону в борьбе с терроризмом.

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