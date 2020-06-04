Триполи, , 01:18 — REGNUM Переговоры с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армией (ЛНА) смогут продолжиться только после вывода из страны всех турецких военных, заявил командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар, 3 июня передает телеканал Al-Arabia.

Об этом он уведомил власти Египта. Также, по данным телеканал, еще одним условием для восстановления диалога является отход сил ПНС со своих позиций. Кроме того, фельдмаршал попросил египетские власти применить соглашение о совместной межарабской обороне с целью противодействия «турецкой агрессии».

Как передавало ИА REGNUM, 3 июня миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) сообщила, что ЛНА и ПНС договорились возобновить переговоры о прекращении огня.

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