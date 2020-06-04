Стокгольм, , 01:12 — REGNUM Полиция шведской столицы Стокгольма разогнала демонстрантов, выступавших в поддержку чернокожего населения Соединенных Штатов, передает телеканал STV.

Причиной разгона демонстрации стало превышение численности участников акции, разрешенной в условиях карантина. В настоящее время в Швеции разрешены собрания численностью не более человек, в то время как на протестную акцию собрались около тысячи.

При этом отмечается, что организаторы акции призывали участников добровольно разойтись. Однако протестующие решили остаться на митинге, это и заставило полицию вмешаться и разогнать демонстрантов. Против некоторых групп протестующих сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ. По итогам акции был задержан один человек.