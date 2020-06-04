Тегеран, , 08:41 — REGNUM 3 июня министр энергетики Ирана Реза Ардаканян и президент Ирака Бархам Салих на встрече в Багдаде обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений, особенно в области энергетики и электроэнергетики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Предполагается, что Ардаканян проведет переговоры с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Кадими и управляющим иракским центральным банком.

По прибытии в Багдад Ардаканян провел встречу со своим иракским коллегой. Ардаканян также встретился с министром финансов Ирака Али Абдулом Амиром Алави, в результате чего иракский представитель планирует посетить Иран по приглашению своего иранского коллеги.

Среди тем, которые будут обсуждаться обеими сторонами, на повестке дня стоят развитие сотрудничества Тегерана и Багдада в области электроэнергетики, синхронизация электросетей, налаживание сотрудничества в сфере образования.