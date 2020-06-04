Тегеран, , 09:14 — REGNUM 3 июня министерство обороны Ирана в своем заявлении по случаю 31-й годовщины кончины покойного основателя Исламской Республики имама Хомейни подчеркнуло тот факт, что борьба с угнетением является единственным решением для спасения народов от США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министерство обороны Ирана охарактеризовало Имама Хомейни как великого человека, который противостоял издевательствам и высокомерным силам и никогда не испытывал никакого страха.

Согласно заявлению, сформировав правительство, основанное на исламе, и свергнув зловещую и деградировавшую династию Пехлеви, Имам Хомейни обеспечил значительный рост авторитета Ирана за границами в регионе и во всем мире.

«В наши дни преступные американские чиновники не жалеют усилий для угнетения своего собственного народа, и, несмотря на претензии на демократию, они подавляют угнетенных черных людей самыми дешевыми методами и расовой дискриминацией», — сообщается в заявлении.

Имам Хомейни, возглавлявший Исламскую революцию в Иране (1979), скончался в 1989 году в возрасте 87 лет. Его харизматический характер и политический подход вдохновили многих лидеров на народные восстания против диктаторских держав по всему миру.