Тегеран, , 09:28 — REGNUM 3 июня посол Ирана в Кабуле Бахадор Аминян и глава исполнительной власти (правительства единства) Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла рассмотрели вопросы установления перемирия, мира и внутриафганских переговоров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Управление Верховного Совета Афганистана по примирению объявило, что обе стороны обсудили обмен заключёнными и мирный процесс в Афганистане. Иранский дипломат и афганский чиновник обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес двух стран.

Ранее президент Хасан Рухани в телефонном разговоре со своим афганским коллегой Ашрафом Гани заявил, что иранская сторона расширяет связи с соседями и будет поддерживать народ и правительство Афганистана в интересах развития страны, обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе.

Говоря о мерах Ирана по борьбе с коронавирусом и предоставлению бесплатных услуг афганскому народу, проживающему в Иране, президент Рухани заявил, что бесплатное обслуживание афганцев в Иране будет продолжаться. Он отметил, что Иран рассматривает расширение мира и безопасности в Афганистане как способ поддержания мира и безопасности в своей стране.