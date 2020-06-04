Тегеран, , 09:30 — REGNUM 3 июня иранская дипломатическая миссия в Кабуле решительно осудила недавнее террористическое нападение на мечеть Вазир Акбар Хан, в результате которого был убит ее духовный лидер Мохаммад Аяз Ниази. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Эскалация насилия, а также недавние систематические и преступные действия некоторых террористических группировок были направлены на создание небезопасной обстановки в Афганистане», — заявило иранское посольство в афганской столице. Иранское посольство резко осудило агрессию против гражданского населения в Афганистане и выразило сочувствие семьям погибших, афганскому правительству и народу.

По данным министерства внутренних дел Афганистана, внутри мечети была заложена бомба. В результате теракта один человек погиб, еще двое получили ранения. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна группировка или отдельные лица.