Тегеран, , 09:54 — REGNUM Посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи сослался на жестокие санкции со стороны США во время пандемии, заявив, что эти ограничения достигли уровня преступления против человечности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 июня.

«Это неоспоримый факт, что незаконные санкции, особенно во время этой пандемии, которая привела к гибели невинных людей, проходят через красные линии экономического терроризма и терроризма здравоохранения, достигнув уровня преступления против человечности», — сказал Тахт Раванчи, выступая на вебинаре на тему «Влияние UCMs на глобальную борьбу с COVID-19: соблюдение Устава ООН, содействие международному сотрудничеству и обеспечение того, чтобы никто не остался позади во время пандемии».

Иранский дипломат заявил: «Прежде всего позвольте мне поблагодарить вас и уважаемых участников дискуссии за то, что вы нашли время принять участие в этом важном вебинаре. Я уверен, что сегодняшние дискуссии еще больше укрепят наше понимание влияния санкций на глобальную борьбу с COVID-19».

«По мере того, как весь мир продолжает совместно работать над сдерживанием пандемии, мы становимся свидетелями того, что США продолжают вводить односторонние принудительные меры, включая незаконные экономические санкции, в отношении ряда стран, в том числе тех, которые сильно страдают от серьезных последствий пандемии», — сообщил Раванчи.

Далее он отметил, что односторонние принудительные меры представляют собой серьезное препятствие для осуществления основополагающего права стран на получение необходимых средств для сдерживания КОВИД-19.

Он подчеркнул, что сообщество должно объединиться и содействовать многосторонней политике, а также укреплять солидарность и работать сообща, основываясь на общечеловеческих ценностях и моральных принципах, чтобы эффективно контролировать и разрешать катастрофические кризисы.