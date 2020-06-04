Тегеран, , 09:58 — REGNUM 2 июня президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре со своим сербским коллегой Александром Вучичем выразил готовность Ирана передать Сербии опыт борьбы с коронавирусной инфекцией, заявив, что жестокие санкции США не нарушат экономических связей между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 июня.

Говоря об успехах и планах Ирана в борьбе с коронавирусом, таких как производство диагностических тест-наборов иранскими наукоемкими компаниями, президент Рухани заявил, что Иран готов делиться опытом и поддерживать научно-техническое сотрудничество с Сербией.

Президент Ирана приветствовал предложение о развитии торговых связей между двумя странами, отметив, что иранские и сербские официальные лица должны использовать все возможности и принимать любые усилия для развития сотрудничества и совместной экономической деятельности.

Тем временем Вучич упомянул о вспышке коронавируса в мире, заявив, что все страны и правительства должны помочь друг другу противостоять этой пандемии. «Сербия выступает против введения санкций и давления на Иран», — сказал он, добавив, что стороны должны воспользоваться имеющимися возможностями для развития сотрудничества в торговой, научной, культурной, технологической, туристической и образовательной сферах.

Он также высоко оценил независимую позицию Ирана в отношении международных вопросов, таких как уважение территориальной целостности и суверенитета государств и правительств.