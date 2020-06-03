Афины , , 23:45 — REGNUM Полицейские, охранявшие здание американского посольства в Афинах, были атакованы протестующими 3 июня, передаёт Skai.

Силовиков закидали камнями и коктейлями Молотова. Это произошло в определённый момент, когда протестующие приблизились к зданию.

Сначала акция, в которой участвовала не одна тысяча человек, проходила относительно спокойно. Но агрессивно повела себя группа в составе протестного марша, которая, поравнявшись с правоохранителями, начала свою атаку.

Есть информация, что одна из бутылок почти долетела до здания, попав во двор диппредставительства. Полиция которая сначала взяла здание в кольцо, чтобы не подпустить к нему толпу, после обострения обстановки применяли слезоточивый газ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Афинах стали продолжением протестов в США, где 25 мая погиб от рук полицейских безоружный человек Джордж Флойд (афроамериканец).

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