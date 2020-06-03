Дамаск, , 23:25 — REGNUM Посольство РФ в Сирийской Арабской Республике подтвердило факт поставки партии российских истребителей МиГ-29 для ВВС этой страны.

Об этом российское диппредставительство сообщило 3 июня на своей странице в Twitter.

«Сирийская армия получила вторую партию истребителей МиГ-29 из России в рамках военного и технического сотрудничества между нашими странами. Сирийцы уже начали выполнять миссии на этих самолетах», — указано в сообщении посольства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая сирийское информагентство САНА со ссылкой на военные источники опубликовало информацию о поставке в страну нескольких российских истребителей МиГ-29.

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