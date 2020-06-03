Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Существование неравенства в США и в других частях мира констатировала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, пишет 3 июня The Washington Post.

В подтверждение своих слов Георгиева привела факт протестов, которые в прошлом году «наблюдались во многих частях мира», не говоря уже о теперешних беспорядках.

Она призвала задуматься о том, как дальше жить, ведь протесты — это сигнал.

Георгиева «Сигнал о том, как не допустить большего неравенства и меньшей платёжеспособности в мире».

Также глава МВФ, ссылаясь на аналитические данные, отметила, что неравенство в мире растёт, причём тенденция прослеживается со времени «мирового финансового кризиса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 июня высокопоставленный представитель ООН заявила, что протесты в США говорят о существовании в этой стране «глубоко укоренившейся дискриминации».

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