* ан-Нусры" — запрещённая в России организация

Дамаск, , 22:58 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли за сутки четыре населенных пункта в сирийской провинции Идлиб, сообщил 3 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.

Один из населённых пунктов был обстрелян дважды.

«Зафиксировано два обстрела населенного пункта Руайха, один обстрел населенного пункта Дахр-эль-Кебир, один обстрел населенного пункта Эль-Джрада, один обстрел населенного пункта Эд-Дана в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал начальник Центра.

Кроме того, он сообщил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Ракка, Дэйр-эз-Зор и Хасака.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: сирийские наемники в Ливии сочли себя обманутыми Турцией