Нью-Йорк, США, , 22:41 — REGNUM Нужно провести серьёзные расследования в США, и не только по делу погибшего Джорджа Флойда, говорится в обращении Мишель Бачелет, верховного комиссара ООН по правам человека, обнародованном 3 июня.

Комментируя происходящие в США беспорядки, Бачелет отметила следующее:

«Должно быть осуществлено глубокое рассмотрение широкого круга вопросов, включая социально-экономические факторы и глубоко укоренившуюся дискриминацию».

Представитель ООН призвала «безоговорочно осудить расизм».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе массовых протестов, бушующих в США, задержаны свыше 9,8 тыс. человек. Протестами охвачено более трёх сотен американских городов.

Читайте также: CNN: в США полиция задержала более 9,8 тыс. участников протестов