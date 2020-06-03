Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение запретить всем китайским авиакомпаниям осуществлять коммерческие пассажирские перевозки между Соединенными Штатами и Китаем. Соответствующее распоряжение распространило 3 июня министерство транспорта США.

В распоряжении сказано, что запрет вступает в силу с 16 июня, но это может произойти и раньше, если соответствующее решение примет президент США Дональд Трамп.

Санкции касаются нескольких китайских авиакомпаний: Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Hainan Airlines.

Белый дом объясняет такое решение тем, что власти Китая не предоставили американским авиаперевозчикам разрешение в полном объеме пользоваться их двусторонним правом на осуществление регулярных пассажирских рейсов в и из КНР.