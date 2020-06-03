Кишинёв, , 22:30 — REGNUM Парламентская оппозиция в Молдавии намерена отправить в отставку правительство Иона Кику. Как передает ИА REGNUM, во фракции Платформы DA и группе Pro Moldova заявили, что для этого есть достаточное число голосов, хотя формально во фракциях социалистов и демократов остается 52 депутата (всего в парламенте Молдавии 101 депутат).

При этом дальнейшие планы оппозиционеров расходятся. Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе хочет стать главой нового правительства и даже уже подбирает кандидатуры будущих министров.

«Мы назовем имена, когда будем уверены, что есть 51 депутат, которые готовы проголосовать за «закон Магнитского», деофшоризацию, декриминализацию. Тогда мы будем знать, что есть большинство, которое может свергнуть это правительство, а также большинство, которое сможет проголосовать за новое правительство», — добавил он.

Лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду в свою очередь заявил, что готов проголосовать за кандидатуру Нэстасе на пост премьер-министра. «Мы должны быть готовы назначить новое правительство. Мы открыты к предложениям. Я слышал, что Андрей Нэстасе хочет стать премьер-министром. Без проблем. Мы проголосуем за его кандидатуру. Но важно, каким будет правительство и какие у него будут приоритеты», — сказал Канду.

В то же время лидер правой оппозиции, председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду заявила, что считает лучшим и единственным вариантом в нынешних условиях досрочные парламентские выборы. «Этот парламент был избран по правилам [олигарха] Владимира Плахотнюка и не представляет волеизъявление граждан. Необходимо провести досрочные выборы, чтобы очистить парламент и очистить политический класс», — сказала Санду.

Она добавила, что не собирается договариваться ни с социалистами Игоря Додона, ни с людьми Плахотнюка. «Год назад мы вырвали Додона из объятий Плахотнюка, чтобы избавить страну от Плахотнюка. Мы не хотим возвращения Плахотнюка, мы хотим избавить страну и от Додона, как избавили от Плахотнюка», — добавила она.

Отметим, что для назначения нового правительства нужны также голоса депутатов фракции «Шор» беглого олигарха Илана Шора.

Ранее, напомним, парламентское большинство социалистов и демократов покинули сразу несколько групп депутатов, и в итоге у них осталось минимальное парламентское большинство, которое может разрушиться в любой момент.