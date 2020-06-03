Триполи, , 21:55 — REGNUM Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили об успехе операции по взятию под свой контроль территории аэропорта Триполи.

Об этом на связанных с ПНС интернет-ресурсах сообщается 3 июня.

Утверждается, что бои за международный аэропорт продолжались шесть часов. По некоторым данным, отряды ПНС были поддержаны подразделениями боевиков, переброшенных Турцией из сирийского Идлиба.

Демонстрируются фото‑ и видеоматериалы, в кадрах которых фигурируют трофеи и поврежденная техника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ливии продолжается гражданская война, в которой борются две группировки, считающие себя законной властью.

ПНС поддерживаются Турцией и рядом стран Европы, силы маршала Хафтара пользуются поддержкой арабских стран и, в некоторых вопросах, России.

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