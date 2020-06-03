Минск, , 21:47 — REGNUM Центризбирком Белоруссии отреагировал на массовые жалобы граждан, требовавших применения санкций к белорусскому лидеру Александру Лукашенко, участвующему в нынешней президентской кампании. Об этом говорится в опубликованном ответе на обращения Центризбиркома, состав которого ранее назначил сам Лукашенко.

Граждане пожаловались на сделанные 29 мая Александром Лукашенко публичные заявления, носящие дискриминационный характер в отношении белорусских женщин и нарушающие статью 47 Избирательного кодекса республики.

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«Центральная комиссия разъясняет, что статья 47 Избирательного кодекса, устанавливающая ограничения при проведении предвыборной агитации, не применяется к лицам, выдвигаемым кандидатами в президенты Республики Беларусь, поскольку в ней предусмотрены требования к агитационной деятельности кандидатов в президенты после их регистрации», — сказано в официальном ответе Центризбиркома.

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Там также отмечено: «Понятия преждевременной агитации, на которую указывают заявители, избирательное законодательство не содержит. Таким образом, правовых оснований для вынесения требуемого заявителями предупреждения лицу, выдвигаемому кандидатом в президенты Республики Беларусь, не имеется».

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