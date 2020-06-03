Вашингтон, , 21:44 — REGNUM Новый законопроект по расширению санкций в отношении проекта «Северный поток-2» намерены представить сенаторы в США. Об этом 3 июня сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, новый пакет санкций будет применён ко всей деятельности, связанной со страхованием. Они затронут страховые компании, связанные с проектом и предоставляющие услуги танкерам, работающим на трубопроводе.

Сообщается, что один из инициаторов законопроекта, сенатор Тед Круз, считает проект «Северный поток-2» прямой и критической угрозой национальной безопасности США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению Чрезвычайного и Полномочного Посла России в США Анатолия Антонова, США не в состоянии остановить строительство газопровода «Северный поток-2».

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