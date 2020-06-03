Минск, , 21:29 — REGNUM Призыв к властям Белоруссии «принять необходимые меры для проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов и обеспечения фундаментальных свобод» представлен сегодня, 3 июня в «Совместном заявлении миссий США, Великобритании и Европейского союза от имени государств-членов ЕС, представленных в Минске, относительно президентских выборов в Белоруссии». Текст документа опубликован на сайте посольства США в постсоветской республике.

Заявление связано с проходящей в Белоруссии президентской кампанией. Представители стран ЕС, США и Британии заверили, что являются «друзьями белорусского народа и сторонниками суверенитета и независимости Белоруссии».

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Они также отметили прогресс во взаимных отношениях, отметив: «Мы видели много позитивных изменений в сотрудничестве между нашими странами и Белоруссией: подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с ЕС и удвоение объема его финансовой поддержки; решение возобновить отношения с Соединенными Штатами на уровне послов, визит госсекретаря США в Минск и поставка первой партии американской нефти; расширение политического диалога с ЕС и его государствами-членами на двусторонней основе (что выразилось, например, в визитах на уровне президента или премьер-министра в страны-члены ЕС) или в рамках Восточного партнерства; торговый диалог с Великобританией; и открытие возможностей для получения кредитов ЕИБ и ЕБРР. Мы вновь подтверждаем свою решимость продолжать это позитивное взаимодействие с Белоруссией на основе общих ценностей».

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Западные дипломаты выразили надежду на своевременное направление официальным Минском приглашения наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ, а также призвали власти Белоруссии «на деле продемонстрировать свою готовность добиться прогресса в выполнении рекомендаций предыдущих отчетов БДИПЧ ОБСЕ по итогам наблюдения за выборами».

«Отмечая, в частности, что процесс регистрации кандидатов должен быть справедливым и прозрачным, мы подчеркиваем, что никакие политически мотивированные ограничительные меры не должны препятствовать потенциальным кандидатам проходить процедуру регистрации», — сказано в заявлении.

Дипломаты отметили, что президентская кампания в Белоруссии проходит «в контексте кризиса COVID-19». В связи с этим они настоятельно рекомендовали принять рекомендации ВОЗ о физическом дистанцировании для сведения к минимуму угрозы COVID-19 «таким образом, чтобы все кандидаты имели равные шансы агитировать и информировать избирателей о том, за что они выступают».

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«Мы также отмечаем, что подлинно плюралистический состав избирательных комиссий является ключевым условием для укрепления доверия к избирательным органам», — сказано в документе.

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Там также отмечено: «Свобода СМИ и право на мирные собрания совершенно необходимы для обеспечения легитимности выборов. Журналисты должны иметь возможность сообщать информацию свободно и беспрепятственно. Гражданам должно быть позволено мирно выражать свое мнение. Вот почему мы также обеспокоены недавними задержаниями участников мирных акций протеста и арестами журналистов».

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«Напоминаем, что наличие ощутимых шагов, предпринимаемых Белоруссией для обеспечения уважения всеобщих фундаментальных свобод, принципа верховенства закона и прав человека, останется ключевым фактором при формировании нашей будущей политики в отношении Белоруссии. Безопасные, мирные, свободные и справедливые выборы, не подвергшиеся злонамеренному влиянию извне и проведенные с соблюдением фундаментальных свобод, будут способствовать демократическому развитию Белоруссии, укрепят ее суверенитет и независимость и подготовят почву для более активного сотрудничества с нашими странами и для экономического благосостояния белорусского народа», — подчёркнуто в совместном заявлении миссий США, Британии и Евросоюза.

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