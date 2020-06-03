Лондон, , 21:27 — REGNUM Штурм резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона начали протестующие в Лондоне. Об этом 3 июня сообщает Sky News.

Участники акции протеста против полицейского насилия и расизма начали штурм резиденции британского премьера на Даунинг-стрит. Демонстранты пытаются взобраться на ограждение и перелезть через него.

Сотрудники полиции оцепляют здание и призывают участников акции протеста к порядку. В ответ в полицейских летят камни и палки, а как минимум один человек попытался напасть на сотрудника полиции.

Всего на акцию протеста в поддержку протестующих в США собралось несколько тысяч человек, и это при том, что в Великобритании до сих пор действует ограничение на сбор людей более шести человек в связи с угрозой распространения коронавируса.

Борис Джонсон подвергся критике из-за того, что, по мнению протестующих, слишком долго ждал, прежде чем прокомментировать убийство Джорджа Флойда, которое спровоцировало волну протестов в США и ряде стран мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции протеста против убийства Джорджа Флойда, произошедшего на прошлой неделе в Соединенных Штатах, которая состоялась в Израиле.

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