Минск, , 21:24 — REGNUM Председатель белорусского Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко представил сегодня, 3 июня, доклад о работе своего ведомства Александру Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Головченко доложил о состоянии дел на подведомственных предприятиях и организациях Госкомвоенпрома, а также о перспективных направлениях развития.

«Рассматривались актуальные вопросы в сфере военных разработок, в частности в сфере ракетостроения», — сказано в кратком официальном сообщении.

Ранее, 22 мая Александр Лукашенко высказал обиды на Россию за отказы Москвы совместно разрабатывать ракетные вооружения и предоставлять полигон для испытаний белорусских ракет, собранных из китайских комплектующих. До этого, в сентябре 2019 года разгорелся скандал, связанный с заявлением Лукашенко о наличии у Белоруссии ракет средней дальности (в связи с чем Минск попадал под международные санкции).

Читайте подробности: Лукашенко призвал не становиться на колени перед РФ, а кланяться китайцам