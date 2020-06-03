Минск, , 21:11 — REGNUM В случае продолжения официальным Минском политики репрессий Европарламент будет добиваться от Евросоюза введения новых санкций в отношении представителей белорусского режима. Об этом говорится в принятом 1 июня заявлении председателя делегации Европарламента по связям с Белоруссией Роберта Бедреня и постоянного докладчика по Белоруссии Петраса Ауштрявичюса, опубликованном на сайте Европарламента.

«Мы глубоко обеспокоены провалом белорусских властей в улучшении выборной ситуации, очевидным отсутствием у них намерения создать действительно равные условия для кандидатов, — сказано в документе. — Менее недели назад мы уже озвучили нашу озабоченность в неофициальном заявлении, осуждая репрессии против мирных демонстрантов и активистов гражданского общества. К сожалению, в последние дни мы стали свидетелями существенного ухудшения ситуации».

Читайте на эту тему: Human Rights Watch обеспокоена арестами белорусских оппозиционеров

В заявлении решительно осуждаются очередные задержания белорусских оппозиционеров — видеоблогера Сергея Тихановского, оппозиционного деятеля Николая Статкевича, а также «аресты десятков других лиц, которые участвовали в мирной и законной кампании по сбору подписей, проходящей по всей стране».

Аналитика на эту тему: Президентские выборы в Белоруссии: «непроститутки» пробивают дно

«Мы очень сожалеем об осуществлении этих провокаций, поскольку они представляют собой очередное нападение на основные свободы выражения мнений и мирных собраний, а также являются прямым вмешательством в избирательный процесс с целью помешать кандидатам собрать количество подписей, необходимое для официального выдвижения на пост президента, — отмечено в заявлении Бедреня и Ауштрявичюса. — Мы призываем белорусские власти немедленно освободить всех граждан, которые были несправедливо арестованы, и немедленно прекратить эту неприемлемую волну репрессий».

Больше материалов на эту тему в сюжете: Выборы президента Белоруссии

«В случае дальнейших произвольных арестов и ограничений белорусских граждан в свободном осуществлении их политических прав, у нас не будет другого выбора, кроме как пересмотреть политику Евросоюза в отношении Белоруссии, включая новые санкции в отношении должностных лиц, ответственных за эти действия», — предупредили представители структур ЕС.

Читайте об этом в сюжете: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии