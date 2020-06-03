Москва, , 20:40 — REGNUM Увидел свет доклад «Информационная борьба против России: конструируя образ врага». Он создан рядом независимых общественных организаций и суммирует изменения, произошедшие на информационном фронте за последние годы. Доклад был представлен на пресс-конференции в Москве в среду, 3 июня.

«Одним из средств информационной борьбы с Россией на Западе давно стал образ «русского хакера». В наши задачи входило разобраться, как этот мем работает, и мы это сделали. Оказалось, что через обычные СМИ «русский хакер» тиражируется в меньшей степени. Зато через социальные сети…», — рассказал на пресс-конференции директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Например на Твиттере «русский хакер» живет и размножается в основном при помощи хештегов типа #Russianhacker и ему подобных. Таким образом, внимание пользователей соцсети сразу направляется на соответствующие материалы, которые целенаправленно живописуют ужас и беспредел, которые уже сотворили, или могут сотворить ужасные «русские хакеры» с кроткой демократической Америкой. Так формируется «общественное мнение», с которым уже работают не только политики, но и военные.

«Это плохо, потому что в их руках информационная борьба перерастает в гибридную войну», - отметил эксперт.

«В разные годы по этой схеме Россию обвиняли в разных безобразиях. В 2014 г. в участии в войне на Донбассе, в 2016-м во вмешательстве в американские выборы, сейчас война ведется против России как энергетической державы. Предвижу, что следующими объектами атак станут социальная политика РФ, властная вертикаль в лице военных, спецслужб и верховной власти. Характерно, что как только Россия требует предъявить доказательства, выясняется, что их нет. Когда выясняется, что все кибератаки, допустим, на Грузию, Польшу, Чехию шли с анонимных IP-адресов (значит, задействованы не только иностранные спецслужбы, но и IT-компании), эту информацию за рубежом просто игнорируют», - отметил Алексей Мухин.

«Для создания из России образа врага в ход идет настоящее информационное оружие. Можно уже говорить о появлении стратегического информационного оружия, которое будет использоваться против тех, кого США считают своими противниками», — считаетгенеральный директор АО УК «Спутник» Александр Лосев.

«Военный теоретик Карл фон Клаузевиц писал, что цель любой войны — это мир, комфортный для победителя. Поскольку в цели Америки не входит проживание в мире ядерного пепла, сначала в ход пойдет именно это оружие. Они будут пытаться захватить наше сознание (информационная война), наши системы управления (кибервойна). Хотя и войну с применением тактического ядерного оружия в США тоже допускают. Она прописана на уровне доктринальных документов в Стратегии национальной безопасности, Стратегии национальной обороны и Стратегии ядерных сил», — считает он.

«Обратите внимание: в последнее время США на международной арене перестают играть по правилам. По международным правилам, в установлении которых они сами когда-то приняли самое активное участие. Теперь они предлагают всем ориентироваться на какое-то «глобальное право». При ближайшем рассмотрении выясняется, правда, что это — американское право, которое защищает исключительно интересы США», — рассказал профессор Военной академии наук Сергей Судаков.

«В интересах США был в 90-е годы был создан мем «русская мафия». Он устарел, его сменила новая игрушка — «русский хакер». Россию модно нынче выставлять страной-международным информационным терроризмом. Мы можем сколько угодно с фактами в руках доказывать, что это не так, но американский либеральный мейнстрим не даст этой правде проникнуть в информационное пространство США на широком фронте. Де, все, что было сказано в Америке про российские химические атаки в Сирии, про вмешательство в президентскую кампанию в США, было ложью. Но ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. Не буду лишний раз произносить имя того, кто эту фразу придумал», — подчеркнул он.