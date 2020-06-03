Москва, , 20:37 — REGNUM Здравомыслие — это та черта, которую, правда, пока только на словах, проявляет президент США Дональд Трамп — в отличие от многих других американских политиков, написал 3 июня член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя заявление Трампа о том, что здравый смысл требует, чтобы российский президент Владимир Путин был приглашён на саммит G7, поскольку так будет проще решить большинство обсуждаемых там вопросов, Пушков заявил:

«У Трампа есть важное качество, напрочь отсутствующее у подавляющей части американской политэлиты. Пока её представители соревнуются, кто громче выразит свою ненависть к России, Трамп демонстрирует наличие геополитического здравого смысла. К сожалению, пока лишь на уровне слов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп дал развёрнутое интервью телеканалу Fox, где коснулся и темы гипотетического присутствия президента РФ на саммите G7. Глава Штатов отметил, что многие вопросы повестки саммита касаются России и Путина, поэтому участие российского лидера — «вопрос здравого смысла».

Читайте подробнее: Трамп: саммит G7 в отсутствие Путина будет малопродуктивен

Читайте ранее в этом сюжете: Посол РФ в США: похоже, в Госдепе не слышат ни нас, ни Трампа