Вашингтон, , 20:25 — REGNUM Бывший советник президента США Барака Обамы по национальной безопасности, бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Сьюзен Райс обвинила Россию в разжигании расовых протестов в Америке. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала MSNBC.

«Русские всё поняли. Они поняли, что если смогут стравить людей друг против друга по вопросам расы, иммиграции, прав меньшинств, если смогут использовать эти существующие разногласия в американском обществе, им не потребуются пули, чтобы нас уничтожить», — сказала Райс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд экспертов в США пытаются представить дело так, как будто Россия каким-то боком причастна к расовым протестам в Соединенных Штатах. Попытки эти настолько нелепы, что простые американцы в них не верят.