Москва, , 20:18 — REGNUM

Все верно указанные министром промышленности и торговли конкурентные преимущества России перед зарубежными странами были получены от СССР и благодаря существованию СССР, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 3 июня, комментируя высказывания Дениса Мантурова.

Как сообщалось ранее, министр промышленности и торговли в интервью РИА Новости заявил, что у России есть четыре конкретных преимущества перед другими странами: национальный дух, наука, природные и трудовые ресурсы.

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«Глава Минпромторга Мантуров верно формулирует четыре конкурентных преимущества России перед зарубежными странами: национальный дух, высокий уровень развития фундаментальной и прикладной науки, дешёвые энергоносители, наличие большого числа качественно подготовленных специалистов. Эта констатация, однако, нуждается в двух важных пояснениях.

Первое заключается в том, что все эти преимущества мы получили от СССР и благодаря существованию СССР. Даже наш национальный дух, уходящий, конечно же, корнями в многовековую историю Руси — России, при советской власти укрепился многократно. Произошло это благодаря уникальному культурному, политическому и социальному сплочению народа и власти, которого русская история не видела, и благодаря интернационализму, который в СССР тоже был совершенно другого качества, чем в Российской Империи. Сейчас мы пытаемся собрать именно это наследие, подточенное поздним брежневским временем и особенно — «перестройкой» и 1990-ми. По поводу образования, науки и сферы энергетики, уверен, никаких дополнительных пояснений к моему начальному тезису не требуется.