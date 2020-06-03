Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Публикации о том, что американский президент Дональд Трамп ночью 31 мая якобы прятался от протестов в бункере под зданием Белого дома, лживы, заявил глава США 3 июня, передаёт Fox.

Трамп «Это было ложное сообщение. Я спускался туда в течение дня».

Американский лидер пояснил, что спускался в бункер, чтобы проинспектировать его состояние, ведь бункер теоретически может пригодиться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские СМИ распространили информацию, будто бы Трамп, опасаясь беспорядков у здания Белого дома, отсиживался в бункере.

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